Vaskehalssag fra Bramming udskudt på udvalgsmøde

Kommunens Plan & Miljøudvalg var tirsdag ikke i stand til at træffe en beslutning i sagen om beliggenheden for en ny OK-vaskehal i det centrale Bramming, da man ønsker en nærmere vurdering i sagen.

Bramming: Det var imødeset med spænding, hvilken løsning kommunens Plan & Miljøudvalg ville nå frem til, da de tirsdag morgen skulle diskutere, om OK benzin skulle have lov til at opføre en ny vaskehal i området ved Nørregade og Skolegade i det centrale Bramming.

Men folk må vente 14 dage mere, for sagen blev udsat efter en ellers længere diskussion på udvalgsmødet.

- Vi var nødt til at udsætte sagen til næste udvalgsmøde, så vi kan få en nærmere, juridisk vurdering af hele forløbet, siger udvalgsformand Karen Sandrini (S) og forklarer, at det man blandt andet skal undersøge er den såkaldt begunstigende forvaltningsakt, der gør, at kommunen risikerer sagsanlæg, hvis man nægter OK at opføre den vaskehal, som de tidligere har fået lov til af en kommunal embedsmand.

- Hele udvalget ser gerne, at der ikke skal være en vaskehal netop her. Det er det, borgerne i Bramming ønsker, så selvfølgelig er det det, vi lytter til, siger Karen Sandrini og forklarer, at man også har muligheden for at nedlægge et paragraf 14-forbud mod anlæggelse af benzintanken.

Men fordi, at der i denne sag netop er tale om den begunstigende forvaltningsakt, så vil et paragraf 14-forbud betyde, at det vil blive de enkelte medlemmer af Plan & Miljøudvalget, der hæfter, og at det derfor vil være de syv medlemmer, der har erstatningspligten over for OK Benzin.