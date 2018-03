En række beboere på Bævervej er ikke begejstrede over planerne om at etablere en bilvaskehal på p-pladsen ved Esbjerg Storcenter. Udvalg ser på sagen tirsdag.

Direktionen har på forhånd anbefalet, at man godkender den nye - og i øvrigt svanemærkede - vaskehal med henvisning til, at den overholder den såkaldte autoværkstedsbekendtgørelse og dermed også det støjniveau, der er angivet i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen slår fast, at enhver støjende aktivitet mellem kl. 22 og syv er forbudt, og i det tidsrum vil vaskehallen være lukket og slukket.

Tirsdag skal Plan & Miljøudvalget se på ansøgningen fra OK, men også på de indsigelser, der er kommet fra dels to villaejere, dels Andelsforeningen Gl. Gjesing Anno 2011.

Esbjerg: Det er ikke faldet i god jord hos de nærmeste naboer, at OK Benzin planlægger at bygge en miljørigtig vaskehal på parkeringspladsen til Esbjerg Storcenter ud mod Bævervej. Vaskehallen og opmarch til vaskehallen er placeret omkring 24 meter fra beboelserne, og adskillige naboer frygter den ekstra trafik, støj og lys fra den 110 kvm store vaskehal.

En af genboerne på Bævervej skriver i sin indsigelse, at der under alle omstændigheder bør etableres et støjhegn mellem vaskehallen og det eksisterende, levende hegn på parkeringspladsen mod Bævervej i hele vaskehallens, udkørselsområdets og opmarchområdets totallængde, da beboerne ellers forudser en stigning i både støjgener og gener fra billygter, men det er ikke noget, der er planer om ifølge forvaltningens fremstilling af sagen til politikerne.

Formanden for Andelsforeningen Gl. Gjesing Anno 2011, Ernst Thomsen, skriver i sin indsigelse, at placeringen er helt forkert, og at den kommende vaskehal bør lægges langs med Gl. Vardevej istedet.

".... man placerer for det første ikke støjende virksomhed over for beboelse, for det andet ødelægger placeringen alt for mange parkeringspladser. Vi vil anbefale, at hallen placeres langs med Gl. Vardevej over for bygningen, dertidligere var udlejet til Babysam. Der parkeres sjældent der, samtidig er tilkørselsforholdene bedre, og ingen kan blive generet af byggeriet", skriver han.