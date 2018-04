Varmestue flytter i større lokaler

Varmestuen i Esbjerg

Kirkens Korshær driver i lejede lokaler, Exnersgade 39 i Esbjerg, en varmestue.Varmestuen har fire fastansatte medarbejdere og cirka 10 frivillige.



Antallet af brugere varierer fra dag til dag. Cirka 30 brugere spiser frokost i varmestuen; andre kigger ind for at få et bad, en snak og/eller hjælp til forskellige ting.



Varmestuen i Esbjerg er udtaget til at deltage i et stort projekt, hvor man ser nærmere på, hvad de fysiske rammer betyder for det sociale arbejde.



Det betyder, at varmestuen i Esbjerg skal flytte.



De nuværende rammer er nemlig ikke tidssvarende.