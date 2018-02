Varme køleskabe udløser stor bøde til kommunalt bosted i Esbjerg

Det to timer lange tilsynsbesøg, som fandt sted lige før vinterferien, resulterede i et administrativt bødeforlæg på 15.000 kroner, da temperaturen i fødevarer i flere køleskabe langt fra levede op til forskrifterne.

Esbjerg: Tilsynet tog temperaturen, og den var ikke god, da Fødevarestyrelsen forleden dukkede op hos det kommunale Bofællesskabet Fyrparken, som hører under Udviklingscenter Esbjerg og er hjemsted for 18 voksne med betydeligt og varigt nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne i Sædding.

Industrimodel

Af kontrolrapporten fremgår det, at bofællesskabet tidligere har fået lignende forhold indskærpet, og formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten), er ærgerlig over bøden samt den sure smiley.

- Det er selvfølgelig bare overhovedet ikke i orden, og det er der ved at blive taget hånd om, så det ikke forekommer igen. Sagen er, at man efter det første tilsynsbesøg skiftede til et nyt køleskab, men det afhjalp heller ikke problemet, for et almindelig køleskab kan åbenbart ikke holde temperaturen nede, når det bliver åbnet så mange gange, som det bliver på en institution. Nu er vi så i gang med at skifte til industrikøleskab i stedet. Men selvfølgelig er det ikke i orden, at man ikke allerede ved den første udskiftning af køleskabet tjekker op på, om det nu har afhjulpet problemet. Så ville man jo have opdaget, at det ikke blev bedre, siger Henrik Vallø.

Han siger samtidig, at medarbejderne er kede af det og trætte af, at sagen nu er endt med en bøde.

- Men nu er det ved at blive løst, og så skal vi videre herfra, siger Vallø.