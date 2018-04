Borgermøde med Energinet: Frustrationerne sad uden på tøjet

Ekspert: Fordele og ulemper ved både luft og jord

Mandag den 9. april blev høringsperioden for den nye højspændingsforbindelse skudt i gang med Miljøstyrelsens offentliggørelse af et debatoplæg, der netop skal fortælle, hvad projektet går ud på, mulige miljøpåvirkninger, samt hvordan den videre proces skal forløbe.Selvom det allerede er afklaret, at forbindelsen skal etableres med luftledninger, så kæmper borgere for, at få lagt kablerne ned i jorden.



Ifølge lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet, Gorm Bruun Andresen, er der dog fordele og ulemper ved både kabellægning og luftledninger fra Idomlund til grænsen.



Det er nemmere rent teknisk at anlægge luftledninger, fordi der i jorden vil være vekselvirkning på grund af den store mængde strøm, som elkablerne indeholder. Desuden vil elmasterne være mere udsat ved farligt vejr, og kabler i jorden er generelt dyrere at reparere, hvis uheldet skulle være ude.



Samtidig forklarer han, at det som regel er det æstetiske, der taler for at kabellægge, mens det ved luftledninger oftest er økonomi.