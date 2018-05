Varer forsvinder fra Missions Afrikas trappetrin i Ribe

Ribe: Hos Mission Afrika, der ligger på Rosen Alle i Ribe, har man flere gange i den seneste tid oplevet, at donationer er forsvundet fra butikkens trappetrin. Således beretter frivillig i butikken, Kirsten Nielsen, at hun fire gange i løbet af den seneste måned er ankommet mandag morgen til et tomt trappetrin, selv om der med sikkerhed er blevet sat noget af der i løbet af weekenden.

- Vi ved, at der har stået noget på trappen i løbet af weekenden, for det har andre frivillige i butikken set. Men om mandagen er donationerne væk. Det har ikke været noget særligt problem tidligere, og kunder har gennem lang tid sat ting af på trappen. Det er rigtig træls, at tingene forsvinder, for det er grundlaget for vores butik, og ting som skal sælges videre til fordel for fattige i Afrika, siger Kirsten Nielsen, der tilføjer, at det eksempelvis er nips, porcelæn, køkkenredskaber, tøj og vinglas, og der måske er tale om op til 50 poser og kasser, der er forsvundet.

Kirsten Nielsen opfordrer derfor til, at man afleverer sine donationer i butikkens åbningstid, med mindre det er tøj, der kan kommes i butikkens tøjcontainer.

- Folk må rigtig gerne komme ind med deres ting, når vi har åbent. Samtidig må man da godt være opmærksom på det, hvis der foregår noget mistænkeligt i weekenderne ved vores dør, siger Kirsten Nielsen, som endnu ikke har meldt de forsvundne varer til politiet.

- Vi har haft kontakt til vores øverste chef i Mission Afrika, og han overvejer, om der skal opsættes et overvågningskamera udenfor, siger Kirsten Nielsen.