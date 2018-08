Vanvid i Esbjerg: Fire personer har nu stået op med én hånd på en bil i næsten 24 timer

Siden fredag eftermiddag klokken 16 har standhaftige Bilka-kunder fra Esbjerg og omegn holdt én hånd på en bil i et forsøg på at vinde brugsretten i et år.

Esbjerg: De må være så trætte, at man ikke kan forestille sig det.

Men her næsten 24 timer senere holder fire personer stadig stand i Bilka Esbjerg i en vanvittig udholdenhedskonkurrence, som Bilka og Cult har arrangeret i fem varehuse landet over, og hvor man kan vinde brugsretten til en bil. Ganske enkelt går konkurrencen ud på, at man får tildelt en plads omkring bilen, sætter hånden på og ikke slipper igen. Den sidste til at slippe bilen er vinder.

Siden fredag eftermiddag klokken 16, hvor 20 kunder tog opstilling i Bilka Esbjerg og satte hånden på bilen, er der faldet 16 fra, og der er nu fire stædige mennesker tilbage i Esbjerg, oplyser eventansvarlig i Bilka, Nicki Stougaard.

- Cult har tidligere arrangeret den slags konkurrencer, og der var længstetiden på 14 timer, så man må sige, at der er nogle, der er meget vedholdende. De får en toiletpause hver sjette time, men ellers har de stået op, siden konkurrencen gik i gang. De skal også spise og drikke maden stående, og vi har kørt forskellige konkurrencer og drillerier i løbet af konkurrencen. Blandt andet spillet den samme sang i en time, ler Nicki Stougaard.

Cult Bilka Car Challenge, som konkurrencen hedder, foregår i fem Bilka'er: Skalborg, Tilst, Esbjerg, Odense og Hundige. Varehusene holder ekstraordinært åbent for konkurrencen, dog er det ikke muligt for de øvrige kunder at handle i varehusene midt om natten. Bilka åbner igen kl. 6.00.

Præmien i hver Bilka er som nævnt brugsretten til en bil, en Renault Captur, i et år - inklusive forsikring og registrering.

Regler for konkurrencen er, at deltagerne hele tiden skal holde én hånd på bilen. Hvis håndfladen løftes fra bilen, lyder en høj alarmtone, og deltageren er ude af konkurrencen. Deltagerne skal stå op hele tiden.