Vandstanden i Esbjerg Havn stiger - red din bil

Esbjerg: Kraftige vindstød vil i løbet af søndag aften få vandstanden i Esbjerg Havn til at stige med op til to meter og 78 centimeter. Det vurderer havnevagten i Esbjerg, som forventer, at situationen vil være værst sidst på aftenen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har lagt en plan for, hvordan man sikrer molen på Fanø og selve Esbjerg Havn, og meldingen lyder, at biler, som holder parkeret udsatte steder skal fjernes. Bilister, som holder parkeret på molen i Nordby, opfordres derfor til at flytte deres biler; det samme gælder bilister, som holder parkeret på havnen i Esbjerg på lavtliggende områder. Fjerner bilisterne ikke selv deres biler, vil de blive fjernet af politiet, lyder meldingen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har sat Brand & Redning samt landbetjenten på Fanø i gang med at sikre områderne.

Politiet forventer dog ikke at forhøje beredskabet. Skal det forhøjes, skal vandstanden i Esbjerg Havn nemlig stige to meter og 90 centimeter.

Den kraftige blæst giver i øvrigt udfordringer andre steder end i og omkring Esbjerg Havn. På Degnevej i Esbjerg er noget afspærring væltet ud over kørebanen, og i en rundkørsel på Kjærsing Ringvej er noget belysning i fare for at falde ned. Politiet følger op på begge ting.