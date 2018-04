Vandreturene startede, efter Poul var blevet brændt af

Hver søndag er der mulighed for en gåtur fra De Hvide Mænd. Her er der plads til alle, og arrangøren håber, at turene kan give folk noget socialt. Samtidig er det sundt for kroppen.

Esbjerg: Fornuftigt fodtøj er fundet frem, skoene er snøret, og hundene er i snor. Hver søndag begiver en flok friske mennesker sig afsted på en vandretur fra De Hvide Mænd. Det har de gjort i snart tre måneder, og denne søndag er ingen undtagelse. 32 er mødt frem primært i alderen 40 år og op, men enkelte børn og firbenede er også med. 64-årige Poul Svendborg Sørensen står bag turene, og for ham startede det egentlig på en lidt trist baggrund. Han havde nemlig aftalt at mødes med et par andre til en gåtur i starten af året, hvor de ikke dukkede op. Poul var blevet brændt af. Det fik ham til at lave et opslag i Facebook-gruppen "Info fra borger til borger i Esbjerg by", hvor han skrev, at han gik en tur søndag klokken 13 fra De Hvide Mænd, hvis andre ville med. Her dukkede seks kvinder op, og de fik sig en hyggelig tur. Gangen efter var der 13, og påskesøndag toppede deltagerantallet med 38 friske vandrere.

Vandretur fra De Hvide Mænd Turen arrangeres af Poul Svendborg Sørensen, der også er formand for Mænds Mødesteder i Esbjerg. Denne tur er dog åben for alle og kræver ikke medlemskab. Både hunde og børn er velkomne, og det er op til folk selv, hvor langt og hvor stærkt de vil gå.

Ren win-win Poul er også formand for foreningen Mænds Mødesteder i Esbjerg, men han vil gerne understrege, at gåturene er for alle, der har lyst, og intet medlemskab kræves. For ham er det en god måde at komme ud på. - Jeg arrangerer turene lige så meget for min egen skyld. Jeg får energi af at arrangere, og når det så samtidig kan skabe glæde for andre, så er det ren win-win, siger Poul, der er gået på efterløn. Formålet med turene er at bekæmpe ensomhed og få rørt sig. - Jeg lever lidt efter den udslidte kliche om, at en fremmed bare er en ven, du ikke har mødt endnu. Venskaber opstår på disse ture, og samtidig har turene jo også et sundhedsmæssigt formål, når man kommer ud og får rørt sig og får noget frisk luft, siger Poul.