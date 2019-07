Vandrende teenager må korte ruten

GØRDING: Da Mathias Andersen fra Gørding travede afsted torsdag morgen, havde han 755 kilometer i fødderne plus en masse oplevelser i rygsækken.

Det er fire uger siden, at teenagedrengen drog afsted på sin tur Jylland rundt for at samle penge ind til Karateklubben i Esbjerg, som hjælper udsatte unge mennesker komme ovenpå og tilbage til skole eller job. Mathias Andersen har selv fået hjælp til at komme videre i Karateklubben, da han i 6. og 7. klasse blev udsat for mobning og vold, som fik ham til at forlade skolen.

På de fire uger er Mathias vandret op langs vestkysten helt op til toppen af Danmark. Han er nu på vej sydpå. Undervejs har han fejret sin 16 års fødselsdag, spist kæmpe is og fået en masse uventede oplevelser.

- Jeg har fået mange gode oplevelser. Det er svært at sige, hvad der har været den bedste, fortæller Mathias, da JydskeVestkysten får telefonisk kontakt med ham i Øster Hurup, hvor han fik en is med ti kugler, softice, guf og flødebolle.

Er der noget, der har overrasket dig - en oplevelse du ikke havde regnet med, da du planlagde turen?

- Ja, venligheden fra alle dem, jeg har mødt på min tur. Folk, jeg ikke kendte i forvejen, har givet mig alt, hvad jeg har brug for: aftensmad og et sted at sove, fortæller Mathias Andersen.

Turen har dog ikke kun budt på lutter isvafler og glade oplevelser. En del uheld undervejs betyder, at Mathias ikke når at gå den oprindelige rute på 1900 km. Når Mathias kommer i mål i Gørding den 7. august, vil han have tilbagelagt ca 1600 km på 48 dage.