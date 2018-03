Vandløbsekspert kommer Esbjerg Kommune til undsætning i Vilslev-sag

I mere end 60 år har ferskvandsbiolog Bent Lauge Madsen arbejdet med vandløb i ind- og udland, og han blander sig nu i debatten om oversvømmelserne ved Vilslev. Blandt andet kalder han det for en kortsigtet symptombehandling at fjerne sand fra Kongeåen, som lokale lodsejere ønsker, ligesom han mener, landmændene skal spørge sig selv, om det fortsat er realistisk at dyrke markerne i området.

Han mener, at det at grave sand op i Kongeåen nedstrøms Vilslev er en kortvarig symptombehandling, men at det er en politisk prioritering, om man vil bruge borgernes penge på en sådan løsning frem for mere en langsigtet.

- Forklaringen om, at det regner mere i dag, holder ikke, for den sølle en til to millimeter ekstra om året, der er kommet de sidste 100 år, kan slet ikke forklare Vilslev-oversvømmelserne alene, siger Bent Lauge Madsen.

Bent Lauge Madsen påpeger, at flere faktorer spiller ind i oversvømmelserne ved Vilslev. Heriblandt, at der kommer for meget vand og for hurtigt sand fra opstrøms strækninger. Når man uddyber og udretter de opstrøms vandløb, så holdes vandet ikke tilbage. Så får vandet flere kræfter, og dermed river strømmen mere sand løs.

- Min første anbefaling til en ny vandløbslov, er, at kommunerne ved et helt vandløbssystem som ved eksempelvis Kongeåen, skal koordinere arbejdet og administrationen, siger Bent Lauge Madsen og henviser dermed til formand for Vejen Kommunes teknik & byggeudvalg, Vagn Sørensen, der i JydskeVestkysten ytrede ønske om et bedre samarbejde med Esbjerg Kommune.

Ansvarspådragende

Bent Lauge Madsen er klar over, at landmænd og lodsejere har lagt sag an mod Esbjerg Kommune ved en lang række taksationssager, men for ham at se vil de få svært ved at vinde, hvis man ser på tidligere, lignende sager.

- Det et lodsejernes ret at prøve sagen ved en domstol. De sager, der er ført er stort set alle endt med at kommunen er frifundet, og for mig at se er retsgrundlaget ret enkelt. Kommunen er ikke ansvarlig for oversvømmelser, hvis de har overholdt regulativets regler. De må under ingen omstændigheder øge afstrømningen ved at gå ud over regulativets regler ved eksempelvis at grave dybere og hyppigere end aftalt, da det er ulovligt, siger Bent Lauge Madsen.

Hvordan skal lodsejerne og landmændene i Vilslev så forholde sig i den nuværende situation, hvor vandet ikke kan komme væk? - Hvis spådommene om mere regn i fremtiden holder vand, så kan problemerne ved Vilslev ikke løses. Derfor skal de stille sig selv spørgsmålet, om det er realistisk fortsat at dyrke disse arealer, fordi oplandets vand samles her. Man kan godt grave Kongeåen dybere, men der skal også fald til, og det bestemmes af havoverfladen, hvor der ikke er mange promiller at hente. I øvrigt kræver det en reguleringstilladelse at grave åen op, og alle omkostninger skal betales af lodsejerne, og det er vigtigt at slå fast, at kommunerne ikke skal garantere tørre marker. De skal kun overholde regulativet.

Udvalgsformanden for teknik og miljø i Vejen Kommune vil tage initiativ til øget samarbejde kommunerne imellem. Har han ret? - Det er forkert, at man ikke gør det allerede, for der skal samarbejdes. Ellers bliver problemerne ved Vilslev værre, og det er et af de punkter, der med stor sandsynlighed kommer ind i den nye vandløbslov. Ministeren er meget lydhør, og hvis ikke det sker, så vil de opstrøms kommuners øgede bestræbelser på at få vandet væk fra deres bebyggelser og marker betyde øgede oversvømmelser nedstrøms. Heldigvis er der flere og flere politikere og landmænd, der forstår den sammenhæng.