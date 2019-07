Hele syv dage med byfest i Jernved og Jernvedlund lagde torsdag for alvor fra land med Plovfureløbet, hvor 80 deltagere kæmpede sig over Kongeåen, igennem vandhuller og ud over lokale marker på 8,3 km lang rute.

Jernved: - Ja for satan. Så kontant lød svaret fra en tilmudret løber, der på de sidste meter af Plovfureløbet blev spurgt, om det var hårdt at løbe ruten. Startskuddet gik fra Jernved Kulturhus kl. 18.30, hvor det 8,3 km lange løb blev afholdt for tredje gang. 80 løbere fra primært lokalområdet stillede til start, og det kan kun være et spørgsmål om tid, før endnu flere får øjnene op for den udfordrende rute, der virkelig lever op til sit navn. Man løber i plovfurer langs markskel, forbi vandingsmaskiner og over og under bigballer. Man skal løfte 25 kg tunge vanddunke, forcere en to meter dyb Kongeå og løbe igennem mose, smadder og i bakker i det, arrangøren kalder "Helvedesruten." - Vi har tidligere haft et almindeligt motionsløb, men vi ville gerne prøve noget andet. Så var vi tre mand herude, der synes det kunne være sjovt at lave et forhindringsløb, og der kommer flere forhindringer på hvert år, siger den lokale VVS'er Erik Andersen, der er en del af arrangørgruppen.

Allerede fra start skulle alle løberne dykke under en bigballe, og herefter ventede næsten otte drivvåde kilometer under den tredje udgave af Plovfureløbet under Jernvedlunds byfest. Foto: Kåre Welinder

78.000 kr. Løbet starter med en sløjfe ud over markerne omkring Jernveds stadion, hvorefter man skal dykke under en bigballe, så løberne allerede fra start bliver helt gennemblødt. Herefter følger fire km med forhindringer, og fra man vader over Kongeåen er der stadig fire kilometer til målet på stadion. Desværre er løbet ikke så tilskuervenligt, for det er vanskeligt at komme til det sted ved Kongeåen, der ellers ville være det perfekte tilskuersted. Men det er målområdet til gengæld. Flere telte på boldbanen inviterer til fest, og byfesten i Jernvedlund byder på intet mindre end syv dage med aktiviteter. - Det kan godt være, at det er lang tid, men der er ingen herude, der er trætte af at byfesten varer så lang tid. Vi holder det kun hvert andet år, men så kommer alle mand til gengæld af huse, siger Erik Andersen og forklarer, at 250 har meldt sig til fest lørdag aften og 80 til gratis sildebord fredag, ligesom man formåede at indsamle hele 78.000 kr. til foreningen ved onsdagens sponsorcykelløb.

En af de nye udfordringer i årets udgave af Plovfureløbet var løft af dunke på 25 kg. Foto: Kåre Welinder

Der var drivvåde og trætte løbere, der på løbets sidste meter havde været ude over agrene i mudder, vand og bakker med mere. Foto: Kåre Welinder

Plovfureløbet blev for tredje gang afholdt under Jernvedlunds byfest. Foto: Kåre Welinder

