I byer som Odense, Aalborg og Aarhus har de havnebade. Inspireret af den danske drømmesommer og de mange mennesker på havnen til Tall Ships Races, foreslår Henrik Vallø nu, at også Esbjerg skal have et havnebad i Dokhavnen.

Det er alt sammen indtryk, der har inspireret Borgerlistens medlem af Esbjerg Byråd, Henrik Vallø, i en grad, så han nu vover at sende et par forslag op i luften - et par af dem er gengangere og et enkelt er helt nyt.

Flere andre steder

Det mest spektakulære forslag fra Vallø tager imidlertid udgangspunkt i, at Dokken denne sommer har etableret City Beach Dokken, et 2.000 kvadratmeter stort strandområde med 500 kubikmeter sand, liggestole, ishus og beachvolley. Stranden har været en kæmpe succes, men der mangler et sted til et afsvalende bad, og derfor foreslår Henrik Vallø, at Esbjerg skal have et havnebad i lighed med andre byer som Aarhus, Aalborg og Odense.

- Forestil dig hvor mange esbjergensere og turister et havnebad vil kunne lokke til Dokken. Det ville virkeligt skabe en masse ekstra aktivitet, konstaterer Henrik Vallø, der samtidig erklærer, at han ved, hvad anlæggelse og drift af et havnebad i Esbjerg vil koste.

- I første omgang er det også tænkt som et forslag til, hvordan vi skaber mere liv for enden af Landgangen, siger Vallø.

Der findes forskellige varianter af havnebade herhjemme. I blandt andet Aarhus og Aalborg er badet placeret i havnevandet og anlæggelsen har kostet henholdsvis 40 og 12 millioner kroner, mens Odense Havnebad er bygget op omkring et bassin på 33,3 meter. Det ligger i havnebassinet som et skib for anker. Vandet i bassinet er ikke havnevand, men badevand som i andre offentlige svømmehaller. Der har plads til 300 gæster ad gangen og koster 35 millioner kroner.

Her foreslår Henrik Vallø, at Esbjerg kopierer Odenses løsning, hvis der skulle være eventuelle problemer med forurenet vandet i Dokhavnen.

Vallø har tidligere også været åben for boligbyggeri på Dokken, men det har både Esbjerg Havn og den nuværende og tidligere borgmester afvist.