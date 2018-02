Værsgo´ - 100.000 kroner til bynære haver i Esbjerg

Friluftsrådet støtter Esbjerg Kommunes planer om at skabe små byhaver, hvor folk fra blandt andet ghettoerne kan gå tur og opleve glæden ved at høste årstidens frugter ganske gratis.

Esbjerg Kommune har fået 100.000 kroner til et plantningsprojekt. Projektet hedder "SpiseRinge" og skal skabe bynære haver, hvor esbjergensere, som ikke har adgang til en have, kan få muligheden for at lave egen marmelade eller frugtgrød og for eksempel nyde smagen af et håndplukket æble eller friskklippet persille - ganske gratis.

Kommunen vil plante frugttræer og krydderurter i ringformede bede. De etableres i forbindelse med "Den Grønne Ring", som kommunen har valgt at kalde den natur, der er placeret som en slags kile rundt om bymidten.

- Vi er glade for pengene. 100.000 kroner er en god start, men på sigt kan det godt være, at projektet udvides, så der bliver behov for at sende flere ansøgninger afsted, fortæller Ulla Bækman, sektionsleder i Vej & Park hos Esbjerg Kommune.