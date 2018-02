Værkstedsejer efter branden: Min drøm er knust

Branden

Branden i autoværkstedet "Esbjerg PitStop" i Sædding blev opdaget fredag aften klokken 18.11.Brandvæsenet rykkede ud og kunne hurtigt konstatere, at hele stedet var overtændt.



Flammerne stod flere meter op gennem tagkonstruktionen, og branden kunne ses langt væk.



Værkstedsbygningen er efterfølgende så ødelagt, at den er i fare for at styrte sammen, og derfor kan politiet her og nu ikke gå i gang med at undersøge brandårsagen.



Disse undersøgelser forventes at gå i gang i næste uge, når bygningens konstruktion er blevet understøttet.