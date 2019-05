Vælgermøde med politisk bombe: Lokale rivaler peger på hinanden

Karen Kofoed, Hjerting: Før: Jeg er meget nysgerrig på de forskelllige deltagere. Jeg var også med til JV-mødet med Lars Løkke. Og jeg kommer af ren nysgerrighed, og så fordi Henning Hyllested og Ulla Tørnæs er med - de er jo gamle esbejergensere, så man kender navnene. Nye indbyggere til byen vil jeg gerne høre mere om. Jeg er fuldstændig imod, at politikerne nedlægger ghettoerne. Indvandrerne er glade for at bo hos deres egne - jeg har selv boet i udlandet i en del år, og der søgte vi som danskere også sammen i kolonier. Indvandrere og flygtninge kan komme til at føle sig dårligt tilpas, der hvor de kommer hen. Jeg tror ikke, jeg skal stille spørgsmål, men jeg er politisk intesseret. . Efter: Det var et vældig interessant møde og en interessant debat med en god stemning. De klarede det meget flot alle fire. Og det virkede meget rigtigt, at Ulla Tørnæs og Anders Kronborg pegede på hinanden - altså at man skal stemme personligt og lokalt ,hvis man ikke kan stemmen på den pågældende. Det gælder jo om at få flere esbjergensere ind i Folketinget. Så selv om jeg normalt stemmer konservativt, har jeg fået noget at tænke over. Jeg vakler faktisk på, om jeg skal stemme konservativt på listen eller personligt på en esbjergenser. Det er lidt irriterende. Foto: Martin Ravn

Hvorefter Anders Kronborg kvitterede med samme opfordring den anden vej og fastslog, at det er vigtigt for Esbjerg, at stemmerne ikke falder på en kandidat østfra.

Jette Tastesen, Esbjerg: Før: Jeg er til vælgermødet, fordi jeg gerne vil stille et spørgsmål til Henning Hyllested. Jeg stemmer ikke på ham, men jeg har set, at politikerne skærer ned på pædagogerne og andre medarbejdere, så jeg har nogle konkrete spørgsmål om, hvad Henning vil gøre ved det. Jeg har selv et handicap og er frivillig i foreningen Ulf, som er en forening for udviklingshæmmede. Jeg interesserer mig for politik i denne valgkamp, hvor jeg har været til valgmøder med Mette Frederiksen, S, og Lars Løkke Rasmussen,V. Jeg stemmer selv på Troels Ravn fra Socialdemokratiet. . Efter: Jeg fik stillet mit spørgsmål og fik også gode svar fra de fire politikere. Jeg synes, det var et godt møde. Og de var gode til at snakke pænt til hinanden. Jeg synes, de diskuterede meget pænt, og jeg tænker ikke, at jeg vil ændre på, hvem jeg vil stemme på. Jeg vil løbende overveje, om jeg skal til flere valgmøder. Foto: Martin Ravn

Udviklingshæmmet spurgte

Jette Tastesen, udviklingshæmmet tilhører, stillede spørgsmål til panelet om minimumsnormeringer på børnepasnings- og handicapområdet. I daginstitutionerne mangler der 235 pædagoger i Esbjerg i dag.

- Der er skåret for meget. De ansatte løber så stærkt, at borgerne ikke får den hjælp, som de skal have, sagde Jette Tastesen.

Henning Hyllested: - Vi skal have minimumsnormeringer. Borgerne skal have en rettighed, for så kan kommunerne ikke skære normeringerne længere ned. Og de handicappede skal have servicerettigheder, så kommunerne heller ikke kan skære ned her. Men det her kræver flere penge, selvfølgelig.

Henrik Dahl vil fastholde et kommunalt selvstyre, så de kommunale politikere skal stå til ansvar for normeringerne.

Ulla Tørnæs: - Jeg er bange form, at minimumsnormeringer vil blive til maksimumsnormeringer. Men der er brug for et løft på området.

Anders Kronborg: - Velfærden er skåret for langt ind til benet. På handicapområdet er jeg rystet over, hvor svært det er for handicappede i Esbjerg at få en ledsager til sociale arrangementer. Vi er inde ved marven. Vi skal gøre det bedre.