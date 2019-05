Esbjerg: Onsdag den 29. maj klokken 16.30 havde Frie Skolers Lærerforening indkaldt til vælgermøde på Esbjerg Realskole. Emnet for valgmødet var grundskolens fremtid, og et panel af politikere stod klar til at svare på, hvad de ville med grundskolen i fremtiden.

Men arrangementet er aflyst, oplyser kommunikationschef i Frie Skolers Lærerforening, Mikkel Hvid.

- Forhåndsinteressen har været for ringe, måske fordi det ligger lige op ad kristi himmelfartsdag, skriver organisationen i en pressemeddelelse.