Sydvestjyske Museer modtager 350.000 kr. fra SE Vækstpulje til kommende heksemuseum i Ribe. Pengene skal bruges til projektet "Et Magisk Univers", hvor man ved brug af blandt andet virtual reality vil skabe overraskende formidling af heksenes historie for især det unge publikum. Også flere andre lokale projekter er blevet tilgodeset af SE Vækstpulje.

Ribe: Når Ribes nye Heksemuseum slår dørene op i 2020, så bliver det blandt andet med et magisk univers med virtual reality, tilpasset unge mennesker.

Dette synes man hos SE Vækstpulje er så god en idé, at man har besluttet at donere 350.000 kr. til projektet, hvilket blev offentliggjort onsdag morgen.

Beløbet går til projektet "Et magisk univers", hvor man hos Sydvestjyske Museer har søgt penge til realisering af en ekstra formidlingszone i museet. Temaet i zonen skal være heksefiguren, som den er blevet repræsenteret i eftertiden som en figur på linje med eksempelvis vikingerne. Ved brug af blandt andet virtual reality er det hensigten at skabe en totaloplevelse i formidlingen af heksens fortælling fra fortid til nutid på nye og overraskende måder for store og små.

- Det er et rigtigt spændende projekt, hvor vi gerne vil række ud til de unge og fortælle om hekse i moderne litteratur og på film ved brug af fantasy, og vi har rigtigt mange ambitioner for dette univers med projektleder Lulu Anne Hansen i spidsen, siger direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just, og forklarer, at selv om man har grundbevillingen hjemme for selve heksemuseet, så har man flere ansøgninger ude til delprojekter.

- Dette projekt vil tale til unge mennesker fra ikke bare Danmark, men hele verden, og vi glæder os til at vise det frem, siger Flemming Just.