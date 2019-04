Vækst i top og bund: Semco har vendt skuden efter svære år

Semco Maritime har hævet toplinjen med 600 millioner kroner i 2018. Det er første gang siden 2012, at omsætningen stiger, viser det netop offentliggjorte årsregnskab.

Esbjerg: Efter flere år på stribe med faldende omsætning, massefyringer og store indsprøjtninger af frisk kapital som følge af fejlslagne projekter og olieprisens dramatiske fald har Esbjergs store offshorekoncern Semco Maritime for alvor vendt skuden. Semco Maritime har således hævet omsætningen med mere end en halv milliard kroner i 2018. I alt omsatte Semco Maritime for to milliarder kroner sidste år, hvilket er en stigning på lidt over 600 millioner kroner på et enkelt år, viser det netop offentliggjorte årsregnskab. Det er samtidig første gang i fem år, at omsætningen ikke falder. Fra 2012 til 2017 tabte selskabet en milliard kroner på toplinjen. Også på bundlinjen ser tallene bedre ud i 2018. Her lander Semco Maritime et overskud på 28,4 millioner kroner, mens der i 2017 blev rapporteret et underskud på otte millioner kroner. Samtidig nedbragte selskabet gælden, og med 131 millioner kroner i kassen ved regnskabets afslutning løftede man egenkapitalandelen til godt 22 procent.

Semco Maritime Semco Maritime er en international ingeniør- og entreprenørvirksomhed, der løser opgaver på tværs af værdikæden i den globale energisektor. Siden 1980 har virksomhedens specialkompetencer dannet grundlag for arbejdet i alle faser af offshore- og onshore-opgaver.Semco Maritimes ca. 1.300 medarbejdere sikrer kunderne omkostningseffektiv projektstyring og drift fra hovedkontoret i Danmark og dattervirksomheder i 12 lande.

Udenlandsk vækst Semco Maritimes fremgang i omsætningen og indtjeningen i 2018 er drevet af en række projekter indenfor offshore vind og et markant højere aktivitetsniveau for koncernens udenlandske olie- og gasforretning, der skabte særlig kraftig vækst i Storbritannien og Norge. Både resultaterne og ordreindgangen overgik forventningerne og udgør et solidt fundament for fortsat fremgang i de kommende år, oplyser Semco. - Vi bidrog til en række store projekter i 2018, hvor vi arbejdede på flere end 25 offshore-vindparker, leverede 3,3 millioner arbejdstimer og tog imod 14 rigge på vores egne faciliteter i Esbjerg, Hanøytangen og Invergordon. Den samlede indsats skabte kraftig fremgang i omsætningen, ligesom vi mere end fordoblede indtjeningen og skabte et stærkt udgangspunkt for koncernens fortsatte udvikling, siger administrerende direktør Steen Brødbæk i en pressemeddelelse.

Flere ansatte Han peger på, at 2018 har rustet selskabet til fremtiden. - Vi har skabt en stærk markedsposition, som skal udnyttes i de kommende år, hvor kundernes bestræbelser på at nedbringe omkostninger vil fortsætte. Konkurrencen er hård i olie- og gassektoren samt på offshore vind-projekter, som stadig oftere sættes i søen på markedsvilkår uden udsigt til statslig støtte og tilskud. Vi har skabt en organisation, der kan skifte gnidningsfrit mellem projekter inden for disse forretningsområder - og det er opskriften på at skabe vækst og styrke lønsomheden for både vores kunder og Semco Maritime, lyder det fra Steen Brødbæk. Ved udgangen af februar udgjorde Semco Maritimes ordrebeholdning 897 millioner kroner, hvilket danner grundlag for et fortsat højt aktivitetsniveau i 2019. Semco Maritime forventer derfor at fastholde den høje omsætning fra 2018 og skabe yderligere fremgang i indtjeningen (EBITDA) drevet af effektiviseringstiltag og fortsat fokus på god projektledelse og stram styring af koncernens arbejdskapital og likviditet. Det gennemsnitligt antal beskæftigede i Semco-koncernen i 2018 var 1.289 ansatte mod 1.109 i 2017.