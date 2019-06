Vadehavsskolen præsenterede visioner om ny skolestruktur

Over to møder i Seminariehuset redegjorde ledelsen på Vadehavsskolen, skolebestyrelsen, skolechef Bo Meldgaard og Esbjerg Kommunes forvaltning for skolens nye vision for, hvordan man i fremtiden kan tilrettelægge skoledagene i forhold til blandt andet undervisning, indretning og mere bevægelse i skoledagen.

- Det mest inspirerende i processen har været samarbejdet med eleverne. De har været gode til at pege på, hvad der virker i forhold til de forslag, vi er kommet med, og vi anser elevinddragelse som meget vigtigt i denne proces, siger Anita Kallesøe og forklarer, at hun anser de to møder som konstruktive, fordi forældre gav deres holdninger til kende overfor projektet.

- Vi har igennem det seneste skoleår haft en rigtig god energi i forhold til et udviklingsprojekt for en samlet Vadehavsskole, hvor vi både arbejder med skolens pædagogiske profil samt opbygningen af nye læringsmiljøer på de enkelte skoler, siger leder af Vadehavskolen, Anita Kallesøe, der havde inviteret til møderne sammen med blandt andet skolechef i Esbjerg Kommune, Bo Meldgaard.

Men mødets indhold viste sig at gå langt ud over overbygningen, idet der på de to møder blev præsenteret en helt ny struktur for alle klasser under Vadehavsskolen.

Et projekt, hvor man ønsker at samle overbygningsklasser fra de fire Vadehavsskoler i nye lokaler i Seminariehuset.

Ribe: I indkaldelsen til mødet i Seminariehusets fællessal mandag og tirsdag hed det, at Vadehavsskolen inviterede til en dialog om visioner og idéer for overbygningsskolen.

Intet er vedtaget

Anita Kallesøe understreger, at man ikke har lavet en særlig opskrift for, hvad man ønsker, men at man arbejder henimod en ny, samlet profil for Vadehavsskolen, hvor man især vil arbejde med læringsmiljøer, hvordan man inviterer til mere bevægelse, fag i klynger, bedre aktivering af elever og en mere bevidst indretning af lokaler.

- Vi har især ladet os inspirere af Frederiksbjerg Skole i Aarhus, hvor man har skabt en helt ny skole, hvor man blandt andet gjorde brug af skolens indretning til at skabe en ny, pædagogisk profil, siger Anita Kallesøe og forklarer, at den del af visionerne også vil indbefatte dele af Seminariehuset til en samlet overbygningsskole, som også var en del af de seneste, kommunale budgetforhandlinger.

Seminariehuset kan medvirke til, at man får skabt en version 2.0 af Vadehavsskolen, og Anita Kallesøe slår fast, at intet er vedtaget omkring en mulig, ny skolestruktur, men at man på de to møder ønskede at fremlægge de visioner og idéer man har arbejdet med.

- Vores intentioner for en ny skole vil være der, uanset om politikerne ved de kommende budgetforhandlinger vælger at lægge penge i det eller ej, men det ideelle vil være, at vi bruger et-to år på at arbejde med en ny og samlet, pædagogisk profil, siger Anita Kallesøe og forklarer, at projektets fremtid også afhænger af politikernes velvilje.