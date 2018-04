Vadehavsplanter kan blive Esbjergs nye guldgrube

Esbjerg: Det ligger lige derude - Vadehavet. Vi dypper tæerne i det på en varm forårsdag, og nogle af os kigger på sejlturen til Fanø nysgerrigt ud over færgens sider for at se, om der er liv dernede. Hvad nu hvis der ikke bare er liv men GULD på bunden af Vadehavet?

Lektor og forsker Mette Hedegaard Thomsen fra Aalborg Universitet i Esbjerg mener, den tanke langt fra er uvirkelig.

Mange af de planter, der vokser i Vadehavet, kan nemlig med fordel bruges i både cremer og kost. De indeholder aktive stoffer, der styrker kroppens immunforsvar.

- I Vadehavet ligger der et kæmpe potentiale for vores region. At bruge vadehavsplanter kan blive et nyt eventyr for os, fastslår Mette Hedegaard Thomsen, som begyndte at interessere sig for vadehavsplanter, da hun fra 2008 til 2016 forskede på et universitet i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater.