Vadehavscentret vinder Den Danske Lyspris 2017

Efter skarp konkurrence fra fire andre, danske lysprojekter, modtag Vadehavscentret i Vester Vedsted torsdag eftermiddag Den Danske Lyspris 2017. Juryen begrunder valget med et fremragende gennemført lysprojekt, hvor dagslys og kunstlys poetisk formidler historien om vadehavets lys og fugle med stor forståelse for centrets unikke arkitektur.

Vester Vedsted: Det var først efter et umådeligt tæt opløb, at Vadehavscentret i Vester Vedsted torsdag eftermiddag kunne kåres som modtager af Den Danske Lyspris 2017.

Med fokus på lys og mennesker uddeles prisen til spændende, veldesignede og veludførte lysprojekter i Danmark. Ud af i alt 17 indstillede projekter blev fem nomineret, og her vandt Vadehavscentret prisen foran Novo Nordisk VTC i Søborg, Salling Lights i Aarhus og Aalborg, Københavns fornyelsesprojekt for belysningen og en stitunnel ved Farum Bytorv, da prisen blev overrakt ved en stor sammenkomst i Center for Ledelse i København torsdag eftermiddag.

Juryformand Anne Bay fra Dansk Center for Lys begrunder blandt andet valget med, at Vadehavscentret formidler Vadehavets lys og naturoplevelser så godt, at man som gæst har lyst til at komme igen.

- Belysningen er følsom, poetisk og stemningsskabende uden at tage magten fra selve udstillingen. Lyset anvendes til at rette opmærksomheden mod vigtige genstande og til at forstærke oplevelserne i udstillingen. I rummene flyder film, rum, genstande og belysning sammen til en smuk totaloplevelse, siger Anne Bay.