Vadehavscentret bruger fem millioner på nyt fordybelsesrum

Lige før påske indvier Vadehavscentret et nyt stort "fordybelsesrum", hvor man kan gå på opdagelse i Vadehavsområdets kulturhistorie med fortællinger om mennesker, dyr, natur og levevilkår. Her vil man med hjælp af den nyeste teknik kunne fordybe sig i historien.

VESTER VEDSTED: Lige nu er der temmelig dunkelt i det højloftede rum, som er ved at blive omdannet til et spændende "fordybelsesrum" på Vadehavscentret.

Arkitekt Mathias Ørum Nørgaard er manden, som går rundt i gangene ved den store plint, som skal beklædes med markjord, glasplader samt fire store touch-skærme, hvor gæsterne skal kunne hente informationer, film og animationer, og her komme tættere på historien, menneskene og det levede liv i hele Vadehavsområdet.

- Pengene til dette her projekt - fem millioner kroner - har vi fået fra A.P. Møllers Fond, fra Louis Petersens Legat samt fra Augustinus Fonden. Uden disse penge havde vi ikke haft mulighed for at etablere dette enestående rum, fortæller leder af Vadehavscentret, Klaus Melbye, som har svært ved at skjule sine begejstring over den nye dimension, Vadehavscentret får tilføjet til det i forvejen spændende hus.