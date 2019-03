Vadehavscenter vokser op midt i København

Vester Vedsted: Otte tækkere er netop nu ved på god tække-vis med håndkraft at opbygge en 200 kvadratmeter stor installation som skal bringe en bid af Vadehavet til København. Installationen åbner næste fredag, når Dansk Arkitektur Center slår dørene op til sin forårsudstilling kaldet "Umistelige landskaber" og i den sammenhæng viser arkitekt Dorte Mandrups rustikke arkitektur langs Vadehavet og i Grønland. Dorte Mandrup, der bl.a. står bag Vadehavscentret får her mulighed for at vise nogle af sine tanker og ideer bag centret, hvor tagrør spiller en væsentlig rolle.

De kommende to måneder får gæster på Dansk Arkitektur Centers forårsudstilling mulighed for at gå rundt i og ligge sig ned på den 200 kvadratmeter store tækkede installation - i øvrigt til lyden af Vadehavets bølgeskvulp. For at gøre illusionen fuldkommen vil der på væggene være udsigten til vandet mens "sort sol"- store stæreflokke - bevæger sig hen over skærmen med jævn mellemrum.