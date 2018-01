Vadehavscenter efter endnu en pris: Her er det skønt at gå på arbejde

Kombinationen af høj æstetik, dejligt lys, afdæmpede farver, smukt design og høj faglighed medfører, at gæsterne vender tilbage til Vadehavscentret. At man torsdag vandt Den Danske Lyspris 2017 gør formentlig, at endnu flere gæster besøger Vadehavscentret fremover.

Vester Vedsted: Det kan næsten gå på vandet på Vadehavscentret, for efter tidligere blandt andet at have modtaget priser for Årets Byggeri i Danmark og Verdens Bedste Stråtag, modtog centret torsdag endnu en prestigefyldt pris. Denne gang ikke for centrets ydre, men for selve måden, udstilling og de mange rum er belyst på, og derfor kan man ny bryste sig af at bære titlen som vinder af Den Danske Lyspris 2017.

Fire andre projekter var nomineret til prisen. Blandt andet Københavns fornyelsesprojekt, hvor Københavns Kommune har udskiftet de ældste, knap 19.000 ud af byens 45.000 gadelamper til moderne LED-lamper. Netop den skarpe konkurrence gør, at lederen af Vadehavscentret, Klaus Melbye er glad for prisen, ligesom han nyder at opleve den indvirkning, netop lyset i centrets udstilling har på Vadehavscentrets gæster.

- Vores gæster nyder stemningerne i vores fantastiske hus. De bruger de mange forskellige rum og nicher og bliver længe i udstillingsrummene. De lægger sig under de mange små LED-skærme og nyder "fuglenes bevægelser" i rummets skiftende lys. De ligger under havørnen og tæller fjer og familierne sidder sammen med andre familier i Himmelrummet ved aktivitetsbordene og kommunikerer med hinanden om trækfugle og natur.