Vadehavet er verdenskendt: Turistattraktion tiltrækker turister fra hele kloden

Turister fra 24 forskellige lande og fra hele Danmark har denne sommer lagt vejen forbi Vadehavscentret i Vester Vedsted. Centret undersøger, hvor deres besøgende kommer fra for at blive klogere på deres kunder.

VESTER VEDSTED: Vadehavscentret har haft besøgende helt fra Japan, Mexico, Australien og Sydafrika denne sommer. Det er dog stadig de danske og tyske turister, der topper besøgslisterne.

Det viser den undersøgelse, som Vadehavscentret har sat i gang i år. En undersøgelse, der skal give mere viden om de turister, der kommer til centret ved Vadehavet.

- Vi har sat denne undersøgelse i gang, fordi det er interessant for os at vide, hvor vores gæster kommer fra. Undersøgelsen viser os, at vi er ikke bare et regionalt eller nationalt hus. Vi er et internationalt center, siger Vadehavscentrets souschef, Susanne Andersen og tilføjer:

-Tidligere har vi ikke haft en fornemmelse af, at folk kom så langvejs fra. Denne undersøgelse giver os et billede af, hvor world wide vi rent faktisk er.

Den viden, centret får ud af undersøgelsen, kan bruges til markedsføring nationalt såvel som internationalt. Og centret får indsigt i, om deres markedsføringsindsats giver pote.

- Vi kan se på postnumrene, at de fleste besøgende er lokale, men vi kan høre på dialekterne, at der i år også er mange besøgende fra områder øst for Storebælt, fortæller Susanne Andersen.