VVS-firma fra Fåborg overtager kollegas firma i Gørding

53-årige Frank Løbner siger af helbredsmæssige grunde stop, og nu har han pr. 1. juli solgt sit firma til kollegaen, PE' Smed fra Fåborg. Én af Frank Løbners svende følger med over i det nye firma, og selv skal Frank Løbner i stedet til at køre lastbil.

- Ja, vi har haft nok at se til med både private kunder og erhvervskunder, primært i og omkring Gørding. Én af mine to svende går på pension. Den anden svend fortsætter hos PE', som også overtager alle de kunder vi har serviceret med olie- og gasservice, fortæller Frank Løbner.

- Jeg har arbejdet som VVS-mand i 30 år, og det får man ødelagte knæ af. Det gør man, når man ligger og roder inde under køkkenvaske og radiatorer. Det er grunden til, at jeg sælger firmaet til PE' Smed, fortæller Frank Løbner og føjer til, at han gerne om ti-tyve år vil kunne spille fodbold med de børnebørn han forhåbentlig har til den tid.

Firmaet PE' Smed med adresse på Fladhøjvej 2 i Fåborg, som nu overtager Frank Løbners VVS-firma i Gørding vil i fremtiden kun have firmaadresse i Fåborg. For 2 1/2 år siden overtog firmaet et VVS-firma i Glejbjerg, hvorfra flere af de ansatte også fik arbejde hos PE' Smed efter firmaovertagelsen.

Nedtur

Undervejs har der dog også været nedture.

- Ja, i 2008 havde jeg 22 ansatte. Men så kom finanskrisen, og året efter gik jeg konkurs. Men siden kom jeg i gang igen, og i de seneste år har vi haft godt gang i forretningen. Så det er helbredet og ikke økonomien, som gør at jeg nu sælger firmaet, understreger han.

Selv skal han i fremtiden arbejde som lastbilchauffør - hos vognmand Mads Peder Pedersen i Varho.

32-årige Martin Kristensen er yngste generation i familiefirmaet PE' Smed, som nu overtager Frank Løbners VVS-firma i Gørding. Martins far, Peder, startede PE' Smed i Fåborg i 1976, og faderen er stadig med i firmaet, som har i alt en halv snes ansatte - heraf otte VVS'ere.

- Og vi har ikke nogle planer om, at vi skal være større. Vi er et lokalt firma med kunder i Fåborg, Glejbjerg og Gørding-området, og vi har hidtil haft Frank som en god kollega - og ikke en konkurrent. For os handler det om at levere håndværksmæssig kvalitet vi kan stå inde for, og det bliver vi ved med nu, hvor vi overtager Frank Løbners firmatelefonnummer og gasservicekunder, understreger Martin Kristensen.