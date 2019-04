VJ Huse lokker med attraktiv beliggenhed i Hjerting

Esbjerg: Viggo Jørgensen har flere end 600 nyopførte boliger på cv'et, og nu er manden bag VJ Huse på vej med nye boliger i Esbjerg-forstaden Hjerting.

Her er VJ Huse i fuld sving med at opføre 16 boliger i bunden af Myrthueparken.

Ejerboligerne bliver det første nye tæt-lave byggeri med fællesarealer og egne små haver i tilknytning til de mondæne parcelhuskvarterer, som i de senere år er skudt op i det nordlige Hjerting tæt på Marbæk, Hjerting Strandpark og kysten ved Ho Bugt.

Boligerne, der har egen have, terrasse og carport med redskabsrum, henvender sig til personer i alle aldre, men især 50 plus, som ønsker at rykke i en mindre bolig med et minimum af vedligeholdelse og havearbejde.

Og ifølge Viggo Jørgensen, der i øvrigt har fået sælgerhjælp på projektet fra sin søn, tidligere professionel fodboldspiller i EfB og Belgien, Jesper Jørgensen, er interessen allerede ganske pæn.