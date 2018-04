V-træf med 130 medlemmer af Venstres Ungdom

Esbjerg: I weekenden har ca. 130 medlemmer af Venstres Ungdom været forsamlet på Boldsager Skole til et forårskursus i politik. Her har deltagerne arbejdet med et fiktivt regeringsspil, hvor tre fiktive partier med forskellige mærkesager skulle forsøge at forhandle sig til til regeringsgrundlag. Ligesom i den virkelige verden havde spillet også journalister og lobbyister, der gjorde deres for at finde de gode historier, og for at sælge netop deres sag. Til kurset havde Venstres MF Carl Holst sponsoreret "Holst Håndmadder", så alle deltagerne fik en lækker frokost. Kurset blev afholdt i samarbejde med VU Esbjerg og Venstres Ungdoms Kursusudvalget. /exp