V-politiker skal på barsel

Esbjerg Kommune: 1. september holder byrådsmedlem for Venstre, Britta Bendix, en pause fra det politiske arbejde, idet hun går på barsel.

Det kom frem på byrådsmødet mandag aften, hvor byrådet godkendte, at Maria Lagoni Andersen indtræder i byrådet i hendes sted. Maria Lagoni Andersen får også sæde i det ene af to politiske udvalg, hvor Britta Bendix i dag sidder, nemlig Børn & Familieudvalget. Derudover indtræder Maria Lagoni Andersen også i Esbjerg Kommunes Legatudvalg.

Britta Bendix' plads i Sundheds & Omsorgsudvalget vil byrådsmedlem Henrik Andersen (V) tage sig af i de ni måneder, barselsorloven varer.

Britta Bendix er også medlem af bestyrelsen for FGU Vest, men her er den personlige stedfortræder byrådsmedlem Anders Rohr Jørgensen (V), ligesom Susanne Dyreborg fra Dansk Folkeparti er udpeget som personlig stedfortræder for Britta Bendix i bestyrelsen for Esbjerg Ungdomsskole.

Britta Bendix har om barselsorlov i perioden den 1. september 2019 til den 31. maj 2020. En stedfortræderindkaldelse medfører, at såvel det byrådsmedlem, som holder orlov, som stedfortræderen er berettiget til vederlag i orlovsperioden.