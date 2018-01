V-borgmestre i Sydjylland afviser Løkke: Vil ikke rive bygninger ned i ghettoer

Statsminister og V-formand Lars Løkke Rasmussens forslag om at rive bygningerne ned bliver modtaget med nogen skepsis hos to borgmestre fra Venstres eget bagland, det skriver Altinget.

Borgmestrene kommer fra Kolding og Esbjerg, der begge har boligområder på ghettolisten.

- Det kan godt være, at det er den rigtige løsning andre steder. Men her i Esbjerg er det ikke modellen, siger kommunens nye borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V).

Statsministeren blæste ellers i sin nytårstale til kamp mod ghettoer, om nødvendigt ved at "bryde betonen ned. Rive bygninger ned. Sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder."

- Vi har valgt at investere massivt i området. Boligforeningerne er i gang med en omfattende renovering af lejlighederne, der bliver indsat elevatorer, og de bliver lavet mere attraktive. Fra kommunens side har vi investeret i at åbne området op. Og så har vi investeret massivt i skolen derude, fortsætter Jesper Frost Rasmussen.

Blandt andet har en større indsats for at få flere etnisk danske elever ind på den lokale folkeskole været en succes, og skolens resultater er i dag højere end det kommunale gennemsnit.

- Det eneste, vi mangler for at få området af listen, er at få 150 personer i arbejde, siger han.

Heller ikke Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V), mener, at nedrivning af bygninger løser noget problem.

- Boligerne i vores områder er fuldt moderniserede og attraktive. Selvom vi river nogle af dem ned, så ville vi jo stadig være på ghettolisten, siger Jørn Pedersen.

Faktisk mener Jørn Pedersen ikke, at boligområderne Munkebo og Skovvejen er så udfordrede, som mange af de øvrige områder på ghettolisten.

- Kriminaliteten er stort set elimineret, vi er meget tæt på at nå vores mål om at få folk i arbejde, og de fleste unge er ved at få en grunduddannelse. Så på den længere bane vil vi med de indsatser, vi gør nu, få områderne af ghettolisten.

Mens investeringer og samarbejde mellem kommunen, boligforeninger, lokale aktører og netværk har været værdifulde værktøjer i begge kommuner, så peger begge borgmestre på folkeskolen som en væsentlig akilleshæl i den kommunale integrationsindsats. Både Kolding og Esbjerg slås med skoler, hvor koncentrationen af tosprogede elever nærmer sig 100 procent.

I Kolding har man allerede forsøgt sig med en skolelukning og en omlægning af skoledistrikterne. Uden at det dog har hjulpet på den høje koncentration af elever af anden etnisk herkomst.

- Det har bare skubbet problemet videre, siger Jørn Pedersen.