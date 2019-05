Uventet gæst på cafeen: Løkke mødte guldpigerne

Esbjerg: Sejrens sødme smager godt. Og den snusede Lars Løkke til, da han fredag besøgte Esbjerg i valgkampen. Statsministeren mødte en flok glade guldpiger på restaurant og café Dronning Louise på Torvet i Esbjerg, hvor de danske håndboldmestre fra Team Esbjerg blev hyldet af en tusindtallig skare af fans.

Lars Løkke deltog i den uformelle reception med holdet, serviceteamet, flere byrådsmedlemmer og håndboldklubbens bestyrelse kort efter jubelscenerne på Torvet.

I et opslag på Facebook fortalte Løkken om fornøjelsen ved at møde håndboldkvinderne og ønskede dem et stort tillykke med guldet.

Også de to lokale folketingskandidater for Venstre, Tom Eriksen og Ulla Tørnæs, gratulerede guldpigerne.