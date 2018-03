Uuuups: Politimand var ægte nok

Esbjerg: Der er altid grund til at tjekke identifikationen nøje, når en person møder op og præsenterer sig som politimand m/k. Men den i første omgang mystiske sag fra en grønthandler på Storegade i Esbjerg, hvor en for Politigården i Esbjerg ukendt person fredag eftermiddag var mødt op og havde bedt om at få lov at gennemse forretningens videoovervågning - og indledningsvis var blevet afvist, fordi indehaveren af forretningen ikke var til stede - er ikke så mærkværdig endda.

Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg har nemlig nu meddelt via Twitter, at manden er god nok - den pågældende er rent faktisk politimand, omend han kommer fra et andet område, og det var derfor, at politikollegerne i Esbjerg ikke genkendte ham på de overvågningsbånd, de efterfølgende så igennem for at finde hoved og hale i sagen.

Årsagen til, at politimanden ville have adgang til overvågningen af forretningen er dermed også korrekt - den pågældende repræsentant for ordensmagten er i færd med at efterforske sager om misbrug af stjålne hævekort.