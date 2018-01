Uundværlige frivillige: Else på 70 og Verner på 80 solder i frost, rusk og regn

Det er vigtigt for arkæologerne at få resultaterne fra udgravningen Nordens Emporium soldet så hurtigt som muligt, så Else Lei og Verner Hansen vasker jord uanset om det regner eller rusker. Det er først, når vandet begynder at fryse til is, de må stoppe. Foto: Lene Dalsgaard Nielsdatter

Frivillige soldere er uundværlige for arkæologerne på udgravningen Nordens Emporium ved siden af Ribe Kunstmuseum. I øjeblikket er der to faste soldere på holdet, der i al slags vejr finkæmmer opgravet jord for fund, men der er plads til flere til at hjælpe 70-årige Else Benete Lei og 80-årige Verner Hansen med det store arbejde.

Ribe: Vinden rusker i træerne og bider i kinderne, og kulden får næsen til at løbe. Men så længe arkæologerne fylder den ene trillebør efter den anden med lerjord, der måske indeholder vigtige, små genstande fra fortiden, så trækker Else Benete Lei og Verner Hansen i varme klæder, vandtætte forklæder og skåneærmer for at finkæmme jorden skovlfuld for skovlfuld. Else Benete Lei og Verner Hansen på henholdsvis 70 og 80 år er frivillige soldere. Tre dage i ugen uanset om det blæser, regner eller sner bruger de omkring fire timer nede bag Ribe Kunstmuseum på at vaske den jord, arkæologerne på udgravningen Nordens Emporium skal have undersøgt. På mange udgravninger pakker man jorden i sække og kører den på et depot som Materialegården, hvor Else Lei og Verner Hansen normalt arbejder. Men på denne udgravning har arkæologerne brug for resultaterne straks, så Else Benete Lei og Verner Hansen har fået en soldestation nede bag Kunstmuseet. Og derfor er det kun hård frost i flere dage, der kan sætte en stopper for soldearbejdet. Deres arbejdsplads er nemlig ved et stort kar fyldt med vand.

Gerne flere soldere Lige nu har arkæolog Claus Feveile kun to faste soldere til både udgravningen Nordens Emporium og Materialegården, så der er plads til flere, der har mod på at få hænderne i soldet. Har man lyst til at være med eller høre mere om det at være frivillig, så kan man henvende sig i udgravningen ved Ribe Kunstmuseum eller på soldestationen på p-pladsen bag Ribe Kunstmuseum.Claus Feveile forventer at være færdig med udgravningen til sommer, medmindre en hård vinter spænder ben for både arkæologer og soldere.

En indre Pippi tingfinder - Man skal kunne lide at være ude i al slags vejr. Vi får masser af frisk luft. Og så skal man have en tingfinder som Pippi Langstrømpe i sig. Hvis man kan lide at samle rav på Fanø og grave fossiler i Gram Lergrav, så kan man også lide at solde, siger Else Benete Lei, der er pensioneret skovfoged og derfor altid har tilbragt meget tid udendørs. Hver dag finder de to soldere fortidsminder, men det er bestemt ikke hver dag, at de finder noget, der sådan får 'armene over hovedet', fortæller de, mens de fylder jord i den øverste si. Den er stormasket nok til at små perler kan falde igennem, så der ligger en mere finmasket si under, som tager de helt små fund. Med hver deres vandslange spuler de jorden, mens de roder i jorden med stor forsigtighed, hvis der er fortidsminder fra vikingetiden i jorden. Og dét er der. Der går ikke længe, før Verner finder et par tænder og derefter nogle dyreknogler. Det er jorden fra en grøft, som er blevet brugt til affald, de er ved at vaske. Hos Else ligger der også en del knoglefragmenter og tænder. Pludselig fanger en klump Else Leis opmærksomhed. For et utrænet øje ligner den en sten, men hun har set to ringe på klumpen, som hun vasker meget forsigtigt.

Et fund fra 800-tallet - Jeg troede først, det var en maske. Ringene kunne godt minde om øjne. Men det er vist fra en støbeform. Bare vent til Claus (Claus Feveile, arkæologen på udgravningen, red.) ser det. Jeg tror, han bliver glad, siger Else Lei, der efter fire år som solder har fået en fornemmelse for, hvad der er et godt fund. Else Leis fund er ikke bare godt. Det er rigtig godt ifølge arkæologen. Det er ikke en maske, men derimod er et fragment af en støbeform, som er blevet brugt til at lave ligearmede spænder, som kvinder gik med i begyndelsen af 800'erne. Det kan arkæolog Claus Feveile fortælle efter første blik på Else Leis fund. Arkæologerne ved, at der har været et perlemagerværksted, hvor de graver nu. Så der er dagligt perler i soldet. Fragmenter af støbeforme har de også fundet en del af. Og nogle få mønter, så de håber, der er flere i de bunker jord, der endnu ikke har været forbi Else Lei og Verner Hansen.