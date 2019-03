Utryghed i Hviding: Politiet tog 12 dage om at rykke ud

Kan det være rigtigt, at asylansøgeres rettigheder kommer forud for danskeres? Det spørgsmål stiller en undrende og rasende Peter Bach fra Hviding, efter at politiet undlod at møde frem til et indbrud, hvor en asylansøger pludselig stod i kærestens soveværelse. En asylansøger, der nu er stukket af, fordi politiet tog 12 dage om at rykke ud.