Den genopblussede bandekrig med knivstik og skudepisoder har sendt sårede bandemedlemmer på skadestuen på Sydvestjysk Sygehus. Utryghed hos personalet fører til møde mellem politi og skadestue-ledelse.

Esbjerg: Efter debatten om utryghed blandt personale og patienter på skadestuen har vi et møde med sygehusledelsen på fredag. Vi vil sikre, at procedurerne stadig er helt optimale. Det siger politiinspektør Tage Jehn fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Under overskriften "Bandekrigen rykker ind på skadestuerne" har medier rapporteret om utryghed blandt personalet på Fælles Akut Modtagelsen, Skadestuen ved Esbjerg-sygehuset. Utrygheder opstået i forbindelse med, at bandemedlemmer er blevet kørt til skadestuen efter kniv- og skudepisoder de seneste uger. Også ledende oversygeplejerske på Fælles Akut Modtagelsen, Christian Jørgensen fastslår, at sikkerhedsprocedurerne på skadestuen fungerer. - Målet med mødet med politiet er at sikre, at procedurerne fortsat fungerer, og det gør de. Vi har et godt samarbejde med politi og ambulancefolk, siger han.

Sikre trygheden - Vi har ikke haft episoder af den karakter siden i foråret, hvor vi var til stede på sygehuset. Hvis der havde været episoder på skadestuen - og det har heldigvis ikke været tilfældet - så ville personalet have fulgt procedurerne, Vi har ikke oplevet en optrapning, fortæller politiinspektør Tage Jehn. Både sygehusledelsen og politiet mener, at man har en god aftale. - Begge parter er meget tilfredse med aftalen, men vi går den gerne igennem for at sikre trygheden for de ansatte og patienterne, siger Tage Jehn.

Ressourcer Ligesom alle andre har pårørende til et tilskadekommen bandemedlem eller en kriminel ret til at besøge sit familiemedlem på skadestuen. - Det handler mere om nogle personers adfærd på sygehuset, som kan gøre personalet utrygge. Hvis man har en stor familie, og alle møder op, så ser det måske lidt anderledes ud. Og hvis disse personer vil ind på behandlingsstuen og ikke forstår, at de skal vente udenfor, så kan der opstå utryghed, og personalet skal bruge ressourcer på disse problemer i stedet for at hjælpe patienterne, siger Tage Jehn. Christian Jørgensen fra FAM fortæller, at man har situationer, hvor tumulter kommer lidt for tæt på personalet - senest i foråret. - Det kan vi desværre ikke undgå, men vi har overfaldsalarm, overvågningskameraer og kan lukke dele af akutafdelingen af, forklarer han. Alarmen går til portører og kolleger, ligesom man også har en direkte telefonlinje til politigården.