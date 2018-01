Utilfredse kunder: Uanstændigt at YouSee lukker i Ribe

YouSee lukker deres fysiske butik i Ribe med få dages varsel, og det skaber utilfredshed hos de lokale kunder, der nu må til Esbjerg eller østkysten for at finde en fysisk butik. YouSee forklarer lukningen med manglende kundegrundlag.

- Man kan ikke byde os den behandling. Det betyder jo, at hvis jeg vil tale med et rigtigt menneske, så skal jeg helt til Esbjerg eller på østkysten, og det gælder både pensionister, dårligt gående med mere, siger Annette Johansen, der med butikkens forsvinden regner med at søge efter en anden udbyder end YouSee.

Hun har været rigtig glad for at have en fysisk butik til hjælp med både tv, bredbånd og telefoni, og hun er ked af det på både medarbejderes vegne og for den ældre generation af kunder, der vil blive hårdest ramt af lukningen.

- Jeg fandt først ud af mandag, at butikken rent faktisk lukker om få dage. Det synes jeg faktisk er uanstændigt, at det meldes ud så kort tid inden, siger en af de utilfredse kunder, Annette Johansen fra Ribe.

Ribe: Blot få dage for den aktuelle lukning af YouSees butik på Seminarievej i Ribe har flere af butikkens kunder opdaget, at deres fysiske butik rent faktisk lukker.

Kundegrundlaget

Rygtet om butikkens lukning har i ugens løb spredt sig i diverse, lokale facebook-fora, hvor kunder opfordres til at skynde sig ind i butikken, hvis man skal nå at have hjælp inden butikken lukker, for efter 31. januar skal YouSee-kunder rejse til enten Esbjerg, Aabenraa eller Haderslev for at få råd og vejledning om tv, bredbånd og mobiltelefoni i en fysisk butik.

Fra YouSee lyder den forklaring, at der ganske enkelt ikke er nok kunder i butikken.

- Vi har besluttet at lukke butikken, da kundegrundlaget og dermed også det økonomiske grundlag ikke længere er tilstrækkeligt til at drive butikken. Vi har ligesom i andre brancher set en tendens til, at kunderne i højere grad vælger at købe produkter på nettet i stedet for i butikken. Det er en kedelig beslutning, og vi har selvfølgelig forståelse for, hvis kunder i Ribe er ærgerlige over at miste deres lokale butik. Kunder kan dog fortsat blive betjent i butikker, hvis de enten tager til Esbjerg, Kolding eller Aabenraa, ligesom vores kundeservice selvfølgelig også altid kan kontaktes telefonisk og på nettet, siger retail direktør hos YouSee, Kim Hein og forklarer, at man af personalemæssige hensyn først sent orienterede om lukning af butikken.

- I en situation som denne tager vi først og fremmest hensyn til medarbejderne, der skal skifte arbejdsplads. Vi har arbejdet hårdt på at finde en løsning for alle de berørte medarbejdere, og vi er heldigvis lykkedes med at finde en løsning til næsten alle de ansatte, der vil blive tilbudt job i andre YouSee butikker, siger Kim Hein.