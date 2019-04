Usikker fremtid for sårbare unge: Vellykket projekt søger om milliontilskud

Korn180

Korn180 er en del af KFUM's sociale arbejde. Projektet startede i 2017Korn180 retter sig mod unge mellem 18 og 30 år, som har store udfordringer udover ledighed. Man ønsker at udvide til børn under 18 år.



Korn180 søger om 1.057.239 kr. årligt i perioden 2020-2022.



Projektet har siden 2017 hjulpet 14 forskellige unge i forløb via Jobcentret. 7 unge i løs tilknytning 3 unge hjemløse uden tilknytning til kommunale indsatser 1 ung tilknyttet projektarbejde 3 unge fra kriminalforsorgen



Korn180 ønsker blandt andet: At bevare det gode samarbejde med Jobcentret og tilbyde ti ungepladser. At øge indsatsen for hjemløse og hjemløsetruede unge. At fortsætte den sociale indsats som "Støt En Barnedåb" og "Støt En Konfi". I 2018-2019: Syv konfirmationer og 17 barnedåber for pressede familier.



Korn180 har tre ansatte og en fleksjobber. Korn180's egenfinansiering bygger på salg og fundraising for 675.000 kr.