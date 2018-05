Usælgelig villa bliver mæglers nye domicil

Et af Esbjergs mest trafikerede kryds får et helt andet udseende, når Danbolig Esbjerg omdanner en usælgelig villa til et nyt firmadomicil med et særdeles markant arkitektonisk udtryk.

Esbjerg: I fem år forsøgte skiftende ejendomsmæglere i Esbjerg uden held at sælge den markante villa på Hjertingvej 19 ved Grådybet, men nu kommer der til at ske at store omvæltninger med ejendommen, som er placeret ved et af byens mest trafikerede kryds. Det er ejendomsmæglerforretningen Danbolig Esbjerg, der som ny ejer har fået Esbjerg Kommunes velsignelse til omdanne den gamle, høje villa fra 1945 til et nyt firmadomicil. Renoveringen af villaen er netop blevet påbegyndt, og i de kommende dage opsættes et par store skilte, som viser den omfattende "makeover" af villaen. Manden bag den arkitektoniske udformning er den lokale arkitekt Peter Bolther, og endnu har kun få set resultatet af Bolthers streger, men de to indehavere af Danbolig Esbjerg, Jan Schmidt Pedersen og René Pedersen, er godt klar over, at deres nye domicil kommer til at vække opsigt. - Der var for eksempel én, der spurgte, hvad vi har betalt Bjarke Ingels for at lave tegningerne, griner de to indehavere med henvisning til, at der kan være tale om en forveksling i forhold til den verdensberømte arkitekts involvering i de såkaldte Kaktus Tårne, som skal placeres få hundred meter væk ved Tovværket.

Markedsandel Med 144 solgte boliger, heraf 11 projektsalg, er Danbolig Esbjerg ifølge Boligsiden.dk den næstmest sælgende ejendomsmæglerforretning i Esbjerg. Dermed har Danbolig Esbjerg en markedandel på ti procent.