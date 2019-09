Esbjerg: Det er for dumt at overhale færdselspolitiet med speederen i bund.

Det må en 44-årig mand nok indrømme, efter at han på hovedvejen ved Endrup nær Esbjerg havde så travlt, at han overså, at han overhalede færdselspolitiet.

Betjentene i politibilen satte fartmålerudstyret til, og de digitale tal endte på mindst 129 kilometer i timen. Højest tilladte hastighed dér er 80 kilometer i timen.

Den 44-årige er blevet idømt en bøde på 3.500 kroner og blev betinget frakendt kørekortet. /STOK