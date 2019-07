Aalborg Universitet Esbjerg har succes med at sende studerende i praktikophold ude i det lokale og regionale erhvervsliv. Mange af de studerende vælger også at skrive deres specialer sammen med firmaerne.

- Og de studerende får viden og indsigt, som er anvendelig og vigtig for samfundet. Jeg har svært ved at se nogle ulemper ved det, siger institutlederen.

- Det handler selvfølgelig om økonomi til at gennemføre forsøgene, men i lige så høj grad om at skabe en synergi mellem forskning og erhvervsliv.

- Problembaseret læring, der tager udgangspunkt i virkelighedens udfordringer i stedet for teori giver det mening, når vi inddrager virksomhederne. Det bringer de studerendes projekter helt tæt på virkeligheden, siger lektor Jens Bo Holm-Nielsen der er leder af Institut for Energiteknik ved AAU Esbjerg.

Aalborg Universitet i Esbjerg har 550 studerende. På campus i Esbjerg uddannes ingeniører inden for: Byggeri & Anlæg Maskinteknik Energi Elektronik Kemi & Bioteknologi AAU er for øjeblikket rangeret som verdens fjerde bedste ingeniøruniversitet - og det bedste i Europa.

Tilfredse virksomheder

Hos virksomhederne er der stor tilfredshed med de studerende, som får mulighed for at supplere deres uddannelse med virkelighedens problemstillinger.

- Vi ser det som en fordel for alle partner, at vi kan hjælpe hinanden, siger Lasse Rasmussen, der er keder af ingeniørafdelingen i MacArtney.

Virksomheden har haft flere studerende fra AAU Esbjerg i praktikforløb.

- Det er en god mulighed for at se hinanden an, og praktikforløbene har ført til flere fastansættelser, fortæller Lasse Rasmussen

Samarbejdet med universitetet står ifølge Lasse Rasmussen på to ben:

- Det er interessant for os at få ny viden ind og blive udfordret på den måde, vi arbejder på normalt. Samtidig handler det om, at vi gerne vil give noget tilbage - at vi som virksomhed også har et socialt ansvar. Og vi vil selvfølgelig gerne hjælpe med til at sikre, at vi også kan få dygtig arbejdskraft i fremtiden, siger han.