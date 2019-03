Universitet i Esbjerg stopper tre uddannelser: Forrykt, siger erhvervsliv

Aalborg Universitet Esbjerg standser tre ingeniøruddannelser på grund af for få studerende. Rambøll kalder beslutningen en katastrofe, der direkte truer virksomhedens eksistens.

Esbjerg: Aalborg Universitet Esbjerg (AAU) stopper tre ingeniøruddannelser som følge af svigtende antal studerende. I sidste uge blev de berørte medarbejdere på AAU Esbjerg orienteret af ledelsen, erfarer JydskeVestkysten. De tre uddannelser er bachelor i bygge- og anlægskonstruktion, der lukkes for optag fra sommeren 2020, mens to kandidatuddannelser - kandidat i maskinkonstruktion og kandidat i bygge- og anlægskonstruktion - lukkes planmæssigt for optag i sommeren 2023, idet de, der har valgt en bachelor, skal have mulighed for at tage kandidatuddannelsen, hvis de ønsker det. Sidste år stoppede man optagelsen af studerende på bachelor i maskinkonstruktion, og nu er turen altså kommet til de tre andre uddannelser inden for den pågældende fagklynge. Beslutningen kommer stort set samtidig med, at der ellers udfoldes bestræbelser fra både politisk og erhvervsmæssig side på at sikre Danmarks femtestørste by flere studerende og i direkte forlængelse af, at blandt andre rektor for AAU, Per Michael Johansen, har lovet at arbejde for flere relevante studiepladser og udvikling af studiemiljøet i Esbjerg.

Styregruppe Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) holdt for nylig møde med de to rektorer for Aalborg Universitet (AAU) og Syddansk Universitet (SDU), hvor alle gav hinanden løfte om at arbejde for at skabe flere relevante studiepladser i landets femtestørste by, ligesom der skal etableres et meget tættere samarbejde mellem Esbjergs erhvervsliv og Esbjerg Kommune.Derudover blev der nedsat en styregruppe med borgmesteren for bordenden, hvor begge universiteter, regionsrådsformanden for Syddanmark, Stephanie Lose (V), formanden for Esbjerg Rektorkollegium, Henrik Larsen, samt repræsentanter fra det lokale erhvervsliv sidder med.

Katastrofe Adm. direktør John Sørensen, Rambøll Energi i Esbjerg, kalder beslutningen om lukning af civilingeniøruddannelserne for en "katastrofe", der på sigt kan true virksomhedens eksistens: - Det kan det, fordi det er derfra, vi får vores medarbejdere. Vi har behov for løbende at kunne erstatte de folk, der går på pension, med nye unge folk. Vi har netop her per 1. februar ansat fire nye med kandidatuddannelsen, og ud af disse fire er de to fra Esbjerg. Set fra erhvervslivets side er det forrykt - beslutningen må omstødes. Jeg håber virkelig, at der kommer et politisk pres i denne sag, og jeg vil skrive til borgmesteren, siger John Sørensen. Dekan Mogens Rysholt Poulsen, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, erkender, at det sender et lidt mudret signal, at man på den ene side - i politisk selskab - taler for vækst, og på den anden side lukker uddannelser. - Baggrunden for beslutningen er, at der har været et vigende optag af studerende på de pågældende uddannelser, og på det grundlag har vi simpelthen ikke råd til at holde en uddannelse kørende. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg ville ønske, at de studerende strømmede til de specifikke uddannelser i Esbjerg. Det gør de imidlertid ikke - heller ikke selvom vi i løbet af de senere år forholdsmæssigt har postet mange flere penge i markedsføringen af vores uddannelser i Esbjerg end i vores uddannelser i Aalborg og København. Vi vil gerne levere uddannelser der målretter sig industrien i Esbjerg, men det kræver, at der er et studentergrundlag for at gøre det, siger dekanen og understreger desuden, at de nævnte uddannelser er sat på pause, hvilket giver AAU i Esbjerg mulighed for at genåbne dem på sigt

Kortere uddannelse Ifølge dekanen er det fortrinsvis i Esbjerg, der er så store problemer med at skaffe studerende til bachelor i bygge- og anlægskonstruktion samt de to kandidatuddannelser og det på trods af, at uddannede civilingeniører, hvis studie tager fem år, er efterspurgte i også det lokale erhvervsliv. Universitetet tilbyder diplomingeniøruddannelser inden for samme område, hvor optaget ifølge dekanen er fint, og "derfor bliver kræfterne prioriteret der fremadrettet", siger han. Diplomingeniør er en kortere uddannelse på tre og et halvt år: - Industrien vil gerne have ingeniører fra alle hylder, men vi er nødt til at se på studieoptaget, siger Mogens Rysholt.