Nyt bæredygtigt haveprojekt har set dagens lys i Vester Vedsted, hvor byens højskole i samarbejde med byens borgere og lokal initiativgruppe bruger et stort areal centralt i byen til opdyrkning af en særlig skovhave under titlen UHR-skoven. Udover at skabe fællesskab i byen indgår haven også i et helt nyt valgfag om bæredygtighed på højskolen.

- Haven vil skabe et fællesprojekt, der bygger bro mellem højskolen og lokalmiljøet, siger Christian Lykou fra initiativgruppen, der fik idéen til projektet, da han spillede fodbold med sin søn på UHR's boldbane. Nord for banen ligger et stort område, der ikke bliver brugt, og Christian Lykou kontaktede kort efter forstander på UHR, Lone Hee, med sine tanker for området. Kort efter blev en arbejdsgruppe på tre personer nedsat, og i samarbejde med UHR starter man nu efter sommerferien med at opdyrke området til en særlig skovhave baseret på bæredygtighed og permakultur, ligesom skolens elever i det nye år kan vælge et valgfag baseret på arbejdet i byens nye have.

De mange tanker er mundet ud i projektet "UHR-skoven", hvor initiativgruppen tager udgangspunkt i at være et fællesskab for bæredygtighed, og hvor en stor skovhave på et areal bag Ungdomshøjskolen ved Ribe - UHR - skal danne rammen om undervisningsforløb vedrørende bæredygtighed og handling i forhold til global opvarmning.

Vester Vedsted: Hvad der startede med lidt far-søn fodbold på en boldbane i Vester Vedsted, har efter en del kreativ idéudvikling udviklet sig til at blive et unikt projekt, der involverer en hel landsby, en højskole, et stort jordareal, lokalt fællesskab, bæredygtighed og foreløbigt 204.000 kr. i fondsmidler.

- Vi er rigtigt glade for, at man går ind og støtter et projekt som dette. Vi søgte midler til en treårig periode, men de har foreløbigt givet os til ét år, og så kan vi søge igen. UHR-skoven er et forsøg, hvor grundtanken er bæredygtighed, og så må vi se, hvordan det udvikler sig, siger underviser Carmen Dorethe Holmstrup, og fremviser yderligere et stort areal øst for skolens boldbane, der med tiden kan omdannes til en enorm køkkenhave, som både skolens elever og landsbyens beboere kan være med til at dyrke.

Mødested

Målet med UHR-skoven er at få en skovhave med et væld af urter, blomster og spiselige planter, og på sigt blive selvforsynende. Højskolens ernæringsassistent Kirsten Lund er også en del af initiativgruppen, og et ønske for fremtiden er at lade projektets afgrøder indgå som en vigtig del af måltiderne på skolen.

- Vi håber, at haven også kan blive et mødested for landsbyen. Det at kunne skabe noget sammen og bidrage til et fællesskab giver en levende landsby. Vi opretter en forening i forbindelse med UHR-skoven, da det er med til at give ejerskab og opbakning, og det viser, at projektet er kommet for at blive, siger Carmen Dorethe Holmstrup, mens resten af gruppen påpeger, at der allerede fra de første tanker om UHR-skoven har været en rigtig god stemning omkring projektet.

- Folk her i byen har et tæt forhold til naturen, og det har været fantastisk at opleve, hvad folk har budt ind med til vores nye have fra det man har i sin egen have. Vi oplever, at der ikke skal så meget til for at skabe et fællesskab på baggrund af noget så simpelt som en have, og jeg glæder mig til at opleve mødet mellem generationerne, når skolens elever til efteråret mødes med byens borgere i den nye have på tværs af køn og alder, siger Christian Lykou.

Det er højskolen, der står for den formelle drift af området, hvor der blandt andet vil være bede, bålplads, bistader, hügeler, frugttræer, kompostering med mere. De første valgfag i bæredygtighed begynder, når højskolen starter nye hold i efteråret 2019.