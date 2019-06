Unik jazzoplevelse ved indvielse af Riis-museum

"Mulberry Street Symphony" er oprindeligt skrevet for symfoniorkester og saxofon, bas og trommer, hvor de tre solister dels integreres i orkestret og dels har sin helt uafhængige rolle. Den blev første gang opført i 2017, og symfonien er i syv satser, som alle er inspireret af Jacob A. Riis' fotos fra immigranternes fattige New York.

Ribe: Musikforeningen i Ribe kalder det selv for ret fantastisk, at der er lykkedes at få Anders Koppel, Benjamin Koppel og Alex Riel til at opføre en trio-version af Anders Koppels "Mulberry Street Symphony" i forbindelse med indvielsen af Jacob A. Riis Museum i Ribe 27. juni.

Billetter til salg

Når de tre berømte jazzmusikere spiller kl. 14 er det med to mindre uddrag, mens koncerten kl. 17 vil være i sin fulde længde.

- Det er ret stort, at trioen vælger at lave denne koncert på det gamle rådhus. Fordi Anders Koppel fik en henvendelse fra Sydvestjyske Museer, valgte han at lave en særlig trio-version af den, og det er der rigtigt meget arbejde i, siger Karsten Eskildsen fra Ribe Musikforening, der glæder sig at høre, hvordan selve værkets idé kommer til udtryk i trio-versionen, når det 27. juni fremføres for første gang.

Både den formelle indvielse af Jacob A. Riis Museum og koncerten afholdes af pladsmæssige årsager på Ribes Gamle Rådhus.

Der er 75 billetter til salg til "Mulberry Street Symphony"-koncerten, der varer omkring en time, og ønsker man at købe en billet skal man sende en mail til Karsten Eskildsen på adressen kaes@mail.dk.