Uniformerede vagter til debat i Ribe

Kvickly Ribe vil også i de kommende måneder have vagtselskab til at patruljere i og udenfor butikken, efter et forsøg i december måned gav gode resultater. Også i andre byer har man gode erfaringer, og spørgsmålet er nu, om vagterne igennem Ribe handelsstandsforening skal udbredes til de handlende i Ribes gågade.

- Vi har haft én vagt i hele december, og det er forløbet rigtigt godt. Os bekendt har der ikke været nogle episoder med tyverier i butikken, siger butikschef i Kvickly Ribe, Peter Lauritzen, og forklarer, at alt hvad der har været i december er et enkelt tilfælde, hvor en ældre kvinde havde mistet sin pung, men at man her aldrig fandt ud af, hvorvidt hun havde glemt den derhjemme i stedet.

Ribe: Siden Kvickly Ribe i begyndelsen af december ansatte et vagtselskab til at afpatruljere butikken og området foran butikken, har man ikke haft problemer med de tricktyve, der i månederne forinden havde plaget butikken ved at franarre især ældre kvinder deres tasker, punge og penge.

Supergode erfaringer

Spørgsmålet er så, om vagtordningen skal udbredes til Ribes gågade, og spørger man hos City Foreningen i Esbjerg, så har man udelukkende gode erfaringer med at have et privat vagtselskab tilknyttet gågadens butikker.

- Butikkerne er meget glade for det, og vælger man at gøre det samme i Ribe, så vil jeg mene, at pengene er givet godt ud, siger formand for City Foreningen, Poul Jensen og forklarer, at en vagt også har en forebyggende effekt. I Esbjerg er det primært firmaet City Vagt, der er i gågaden, og Poul Jensen forklarer, at de har et supergodt samarbejde med politiet.

- Han kender samtidig meget af lokalmiljøet i forhold til, hvem banditterne er, og butikkerne kan altid ringe til ham, hvis der er problemer. Det har utvivlsomt sat antallet af tyverier ned i forhold til, hvis politiet skulle stå for det hele. Hvor gerne de end vil, så har de ikke ressourcerne til det.

Udover jobbet som butikschef er Peter Lauritzen også formand for Ribe Handelsstandsforening, og han forklarer, at han havde emnet med på foreningens møde i december, hvor der langt fra var enighed om emnet.

- Vi havde det, jeg vil kalde en sund diskussion. Flere mener, at det er politiets opgave at patruljere, og så er der også det økonomiske aspekt i det, for det koster en del, siger Peter Lauritzen og forklarer, at man samtidig har spørgsmålet om, om man skal gøre det for at beskytte kunderne eller butikkerne. Selv foreslår han, at Kvicklys eget vagtfirma skal med til møde i handelsstandsforeningen for at yde ekspertbistand i forhold til, hvordan man eventuelt kan strikke en løsning sammen, og at det helt klart er et område, man vil have fokus på i fremtiden.