Unge spiller jazz i Ribe

Ribe: I weekenden 23.-25. februar inviterer Foreningen Jazzin'Ribe til sin årlige jazzcamp for unge.

Omtrent 50 unge jazztalenter fra hele landet drager til Ribe i tre dage for at bo, spise, hygge, spille jazz og prøve kræfter med et liv som musiker. Undervisningen leveres af professionelle instruktører. Lørdag eftermiddag er der således masterclass med Justin Kauflin. Det foregår i Seminariehuset, hvor The Very Big Band kommer og giver koncert om aftenen klokken 20.00. Denne koncert er åben for alle, og orkestret glæder sig til at optræde. The Very Big Band har nemlig stærke rødder i området, i og med det er et et årligt tilbagevendende orkesterprojekt på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg.

- Det er et privilegium for alle i dette projekt at arbejde med ny original musik, som ikke er genre-specifik. Vi er i løbet af ugen i en proces med hinanden og vrider og strækker musikken - også under koncerterne. Det er et unikt orkester med en utraditionel besætning, der skal opleves, siger bandets kunstneriske leder Thommy Andersson i en pressemeddelelse.

Jazzcampen for de unge musikere kulminerer i en stor koncert søndag eftermiddag klokken 14.30 i Fællessalen på Seminariehuset. /exp