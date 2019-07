Unge mennesker kørte ræs på Fanø-strand: Jagtede badegæster i høj fart

Fanø: Badegæster måtte springe for livet, da en gruppe unge mennesker torsdag eftermiddag omkring klokken 15.00 kørte ræs på stranden ved Fanø Bad. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

På stranden kørte gruppen rundt med en snor og et flamingobræt spændt efter bilen, som en slags sand-surfing. Og sådan jagtede de unge mennesker ifølge politiet strandgæster i høj fart.

Ingen kom til skade under den farlige kørsel, der hurtigt blev stoppet. Ingen er endnu sigtet i sagen, men de involverede personer forventes at blive sigtet for hensynsløs kørsel, når Syd- og Sønderjyllands Politi har det fulde overblik over sagen.