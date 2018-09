Unge med udsyn og karrieredrømme

Over 1000 besøgte Karrieremesse Esbjerg i Blue Water Dokken for at snakke job, praktikmuligheder og karriere med 53 virksomheders repræsentanter.

En racerbils-simulator er et stort trækplaster. Her får de unge en tur ved rattet i det formstøbte sæde med hydraulisk simulering og tre store computerskærme, der viser en verdensberømt italiensk racerbane. Og mens de venter på turen på racerbanen - eller bagefter - falder snakken på job, karriere og praktikmuligheder helt naturligt.

- Vi venter over 1000 unge deltagere, sagde Randi Høxbro fra Esbjerg Erhvervsudvikling, der står for Karrieremesse Esbjerg.

De skarpeste hoveder

Michael Petersen fortæller, at DIS ikke er på messe for at få besat et bestemt antal ledige jobs.

- Vi skal finde de helt rigtige unge mennesker, der så kan blive ansat i vores konsulentvirksomhed, siger han. Erfaringen er, at firmaet efter messen får nogle ansøgninger fra de interesserede, som DIS-folkene taler med.

- Formålet er at finde skarpeste hoveder. Og de skiller sig mange gange ud med deres ansøgninger og deres måde at henvende sig på her på messen og i virksomheden.