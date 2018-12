Lige nu tegner det til, at antallet af unge deltagere i karateprojektet under Esbjerg Karate Klub i Danmarksgade vil blive halveret. Antallet af årspladser falder fra 12 til 6. Foto: Colourbox.

Karateprojektet for unge uden job er halveret. Politikerne har skåret 600.000 kroner, men lover nu at kigge en ekstra gang på sagen.

Esbjerg: Det såkaldte karateprojekt bliver ramt af en voldsom nedskæring de kommende år. Støtten til projektet bliver mere end halveret de næste fire år. Det betyder, at kun halvt så mange kan deltage i projektet, som aktiverer og hjælper unge modtagere af kontanthjælp til at komme i uddannelse eller tættere på et job. Men der er måske en chance for en ekstra runde i ringen: Politikerne i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget var på det seneste møde på besøg i karateklubben. Og det besøg endte ifølge formand Henrik Vallø (Borgerliste) ud i stor forståelse for projektet og et løfte om, at politikerne vil kigge en gang på sagen og se, om pengene til projektet i sin hidtidige størrelse kan findes. - Jeg tror, at en stor del af udvalget er enige i, at vi skal kigge på det her igen for at se, om vi kan finde nogle ekstra midler, siger Henrik Vallø.

At spare kan koste dyrt Karateprojektet har tidligere været i søgelyset for besparelser, men er blevet reddet hver gang. - Vi gerne på sigt give dem et beløb, så de ved, hvad de har at arbejde med. Altså, så der bliver lagt et fast beløb ind i fire år, fortsætter han. Karateprojektet har mistet 600.000 kroner årligt ved budgetlægningen, så det i fremtiden kun vil have 500.000 kroner årligt - altså mere end en halvering. En kvindelig deltager fortalte politikerne, at hun var overbevist om, at hun vil koste kommunen en million kroner om året, hvis hun skulle i et andet tilbud.

Godt videre i livet Efter budgetlægningen har politikerne på andre punkter fundet uheldige besparelser, som der er blevet rettet op på, senest støtte til et elitesports-projekt. Karatetræningen af unge ledige betyder, at de gennem kampsport udvikler selvkontrol, viljestyrke og korrekt optræden. Ting, der kan skabe mod på at tage en uddannelse eller få et job. Der er lang venteliste til at blive visiteret til tilbuddet, som selvsagt også styrker de deltagernes fysik, selvværd og sociale færdigheder, som er værktøjer, der kan bruges til at leve livet, turde være alene og finde sig selv og roen. Endelig får mange af de unge en ny omgangskreds via karateklubben. - Det her er et anderledes tiltag, som fanger nogle af de unge, som andre steder ikke kan få fat i. Og folkene kommer videre herfra. Jeg håber, vi kan kringle det her, så projektet kan overleve, siger Henrik Vallø, der frygter, at instruktørerne vil forsvinde, hvis økonomien ikke kan bevares. Erfaringen har indtil nu været, at instruktørerne i nogle tilfælde har taget ekstra deltagere ind. - Vi vil alle gerne have de unge godt videre i livet, siger Henrik Vallø.