Unge iværksættere er flyttet sammen i Nørregade

Esbjerg: Nørregade har fået nye beboere. På hjørnet af Jyllandsgade har to unge entreprenante esbjergensere slået sig ned i det lejemål, der tidligere har huset Move Arkitektur.

De nye navne på postkassen er softwarefirmaet Grumsen Development og produktionsselskabet Format. Bag virksomhederne står den 27-årige softwareudvikler Jakob Withen Grumsen og den 29-årige filmproducent Mads Ellingsgaard Jørgensen.

De deler nu lejemålets godt 80 kvadratmeter mellem sig. Selv om de to virksomheder ikke er relaterede rent forretningsmæssigt, er de nye beboere glade for dele adresse.

- Det kan godt blive lidt ensomt at være selvstændig. Det er sjovere at møde ind mandag morgen, når man har en kollega at sige godmorgen til, siger Jakob Withen Grumsen.

Han lever af at udvikler app's og software og arbejder blandt andet for en række offshore-virksomheder, mens bofællen Mads Ellingsgaard Jørgensen lever af at producerer marketingsvideoer og film for blandt andre Fiskeri- og Søfartsmuseet og Aalborg Universitet.